Une crèche de Noël géante aux Eplatures

Les cinq sens sont en éveil au temple des Eplatures à La Chaux-de-Fonds. Après une première expérience en 2014 et d’autres passages à travers la Romandie et en France voisine, la crèche géante de Maurice Bianchi et Crea Calame revient s’installer dans ce lieu pour les fêtes de fin d’année dans une nouvelle configuration.

Cette crèche est celle de tous les superlatifs. Construite depuis le mois de juin dans les murs du temple, elle expose 800 figurines en terre cuite importées de Sicile et réparties sur 200 mètres carrés de maquette construits artisanalement et bénévolement.

Cette réalisation met en scène différents lieux de vie d’un village, à travers lesquels s’immisce l’histoire de la Nativité. D’ici Noël, la crèche sera donc évolutive. Ses créateurs ont aussi tenu à jouer sur les cinq sens. Bruit de fontaines d’eau, senteurs diverses, lumières et bâtiments, divers petits snacks à grignoter et éléments de décors à toucher jalonnent les différents détails de la maquette. L’exposition est à découvrir jusqu’au 13 janvier. /lre