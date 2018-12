Neuf mètres cube de plastique récoltés à Peseux

Les Subiéreux en mode recyclage. L’action de l’association Peseux en mieux, dont le but était de récolter les plastiques non recyclable dans le canton, a pris fin ce samedi matin. Cette collecte avait l’objectif de faire prendre conscience à la population de la quantité de plastique que l’on consomme. Elle s’est tenue sur trois samedis et a permis de réunir 9 mètres cube de déchets. Ceux-ci seront envoyés en Thurgovie pour être pris en charge par une usine spécialisée dans la gestion de ce genre de plastique.

Les retours ont été très positifs selon l’association citoyenne qui ne s’attendait pas à autant de succès. L’action ne sera pas reproduite, mais Peseux en mieux espère pouvoir maintenant mettre sur pied des rencontres et des ateliers pour continuer à sensibiliser et lutter contre ce fléau. /rgi