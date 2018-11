Début d’incendie au home le Castel à Saint-Blaise

Un incendie s’est déclaré dans une chambre du home le Castel à Saint-Blaise. Il a été rapidement maîtrisé par les pompiers de Neuchâtel et du Landeron, qui sont intervenus vers 20h30, à la suite d’une alarme feu automatique. Tous les résidents de l’étage en question ont été évacués et mis en sécurité. Les deux personnes qui occupaient la chambre ont été incommodées par les fumées. Elles ont été examinées sur place par les ambulanciers. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre. /comm-sma