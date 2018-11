Place publique : suicide assisté et conviction religieuse

Le suicide assisté n’est plus un tabou parmi les fidèles au sein de l’Église. Ils sont toujours plus nombreux à faire appel à une organisation d’aide au suicide. Pour les pasteurs, l’accompagnement d’une telle démarche ne va pas de soi car elle peut aller à l’encontre de leur conviction religieuse. Pour cette raison, les églises réformées de Berne, du Jura et de Soleure proposent depuis peu une brochure dans laquelle elles prennent position sur cette question sensible.

Gabriel de Weck a reçu Gilles Bourquin, théologien, pasteur et corédacteur en chef de Réformés, le journal des églises réformées romandes, et Stéphane Rouèche, pasteur de la paroisse réformée de Diesse, Lamboing et Prêles dans notre émission Place Publique.