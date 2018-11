Le PLR de Peseux ne fera pas recours

Le parti libéral-radical de Peseux prend acte de la décision des Subiérieux qui ont voté dimanche pour la fusion avec Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche et Valangin. Réuni mercredi soir, le comité de la section locale a choisi de ne pas faire recours contre cette décision.

Le parti ajoute qu’il entend désormais défendre les intérêts des citoyens et des employés de Peseux lors de cette phase de transition et rester attentif aux promesses faites par les pro-fusion. Le PLR de la commune indique également être ouvert aux discussions avec les différentes sections locales en vue du processus de rapprochement qui va commencer ces prochaines semaines et ceci malgré les divergences qui ont opposé les sections lors de la campagne.

Concernant de possibles recours sur le vote de dimanche, la décision de l'Association J'aime Peseux - je reste libre est encore attendue. /rgi