Acte d’exhibitionnisme devant un collège neuchâtelois

L’affaire secoue le Collège du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel. Un homme a exhibé ses parties intimes en face d’écoliers vendredi dernier. Une notice a été envoyée aux parents des élèves cette semaine. Selon le courrier, le suspect a demandé aux enfants de se rapprocher de sa voiture pour la toucher avant d’exposer son sexe. Les enfants âgés de 10 ans ont alors pris la fuite et alerté les adultes du collège. Grâce à une photo prise par des ouvriers sur un chantier non loin de là, la Police neuchâteloise a identifié puis interpellé l’exhibitionniste. Ce dernier a avoué les faits et a été dénoncé. Le chargé de prévention de la Police neuchâteloise, Daniel Favre: