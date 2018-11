À Bienne, un carrefour qui pose problème

C’est l’une des grandes voies à travers la ville de Bienne. La place Guido-Müller, à l'intersection de la route Principale, de la route de Berne et des rues de la Gabelle et d’Aarberg, est sujette à de nouveaux ralentissements. Depuis quelques temps, les feux ne s’adaptent plus au trafic, mais suivent des cycles fixes.

Le problème est dû aux boucles à induction, qui en temps normal détectent le passage des véhicules. Ce mécanisme permet normalement d'adapter la signalisation en fonction du traffic.



Il y a quelque temps, la Ville de Bienne a refait la chaussée dans ce secteur, et constaté des dégâts sur ces boucles qui peuvent être fragiles. Depuis, les feux ne favorisent plus les bus, ni l’axe nord-sud sur lequel le trafic est le plus dense.

La situation devrait bientôt retourner à la normale. Des travaux sont en cours durant la nuit. Ils devraient être terminés jeudi. /vja