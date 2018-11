Violence à l'école des Charmettes

Un élève blessé à l’école. Lundi en fin de matinée, un écolier de 9e année scolarisé aux Charmettes à Neuchâtel a été blessé suite à un acte de violence qui a eu lieu en classe par un autre élève.

Le Département de l’éducation et de la famille indique que l’enfant a « été violement frappé et a perdu connaissance » avant d’être hospitalisé. Il dénonce cet acte de violence qualifié de « grave, rare et inacceptable ». Le DEF souligne que l’école a immédiatement pris les mesures disciplinaires qui s’imposent (mise à pied). Une enquête est en cours par un juge des mineurs et la police neuchâteloise. /comm-aju