Micro-trottoir : La Chaux-de-Fonds 4e ville de Suisse romande ?

La Métropole horlogère ne sera bientôt plus la troisième ville de Suisse romande. Neuchâtel deviendra en 2021 la plus grande ville du canton grâce à son rapprochement avec les communes de Corcelles-Cormondrèche, Valagin et Peseux. La démographie de la ville était souvent avancée pour rappeler sont le poids dans certains contextes. Anecdotique ou réellement identitaire, nous sommes allés rencontrer les Chaux-de-Fonniers ce lundi sur le Pod pour en parler. Nous en avons aussi parlé avec Katia Babey, présidente du conseil communal de la Métropole horlogère, qui relativise la portée de ce changement :