ID RégionS : vingt ans au service de la cohésion cantonale

Il se penche depuis 1999 sur l’avenir du canton et le renforcement de sa cohésion : ID RégionS a tenu sa 20e rencontre samedi au Laténium à Hauterive.

Cette édition anniversaire a été l’occasion de tirer le bilan du forum citoyen. Un bilan mitigé en regard du peu d’avancées concrètes sur lesquelles il a débouché au fil des années. Mais ID RégionS ne renonce pas. Le collectif souhaite utiliser la culture et le patrimoine culturel pour développer la cohésion cantonale. Dans cette optique, il a déposé une motion populaire devant le Grand Conseil « pour que le patrimoine Unesco serve de trait d’union entre les régions du canton ». L’idée est de mettre à profit les deux sites classés au patrimoine mondial, le site palafittique d’Hauterive et l’urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds et du Locle, pour rapprocher les Neuchâtelois de toutes les régions. /mwi-cwi