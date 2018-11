Deux non et un oui : le canton de Neuchâtel a largement rejeté l’initiative sur l’autodétermination. La proposition de l’UDC a été balayée par plus de 77% des votants.

Même sort pour l’initiative des vaches à cornes, mais dans une moindre mesure. Les Neuchâtelois ont rejeté le texte par 56% des voix.

Par contre les citoyens du canton sont d’accord de surveiller les assurés. Ils ont dit oui à 52% à une modification de la législation en la matière. /cwi