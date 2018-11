Accident de la circulation samedi matin entre Dombresson et Valangin, à proximité du moulin de Bayerel. Vers 8h30, un automobiliste jurassien a perdu la maîtrise de son véhicule. Avant de terminer sa course sur le flanc, en contrebas de la chaussée, la voiture a heurté une balise et un arbre.

Blessé, le conducteur a été héliporté par la REGA à l’hôpital de l’Ile à Berne. Pour les besoins du constat, la route est restée fermée à la circulation jusque vers 15h30. /comm-cwi