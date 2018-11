Du vin de Cressier vainqueur de la « battle » romande

Un combat plutôt convivial au Marché « Bô Noël » de Lausanne. Jeudi soir, les Villes de Sion, Lausanne, Genève et Neuchâtel se mesuraient dans un concours tout à fait helvétique organisé par « Lausanne à Table ». Le jury et le public ont ainsi départagé les villes en fonction de critères plutôt inhabituels : qui a la meilleure combinaison locale de chasselas et de raclette ? En lice pour la région, la Cave des Lauriers, Jungo et Fellmann à Cressier fait carton plein ! Son Charmeur 2017 semble bien porter son nom, en tout cas pour le jury. La fromagerie Les Martel aux Ponts-de-Martel s’est, elle, bien battue mais rentre bredouille. C’est Sion, qui organisera la 2e édition au printemps 2019, qui remporte tous les autres prix du public. Lausanne remporte le prix du Jury pour la raclette. /comm-tho