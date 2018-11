NEXPO s'est constituée en association

Mettre en avant la culture de manière participative, former un réseau de lieux de rencontre, se développer dans tout le pays : c’est l’idée de « NEXPO-la nouvelle Expo ». Depuis le mois de mai 2018, 10 villes suisses (à savoir Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Saint-Gall et Winterthour) se sont unies. Elles ont fondé ensemble l’association NEXPO. Et désormais, l'association est créée: le projet est donc en phase de lancement jusqu’à 2020. Juri Steiner et son équipe d’auteurs ont été mandatés pour en tester la faisabilité. Des partenaires sont encore recherchés.





Un point culminant dans 10 ans

Le projet consiste à relier entre elles des initiatives culturelles à l’échelle de toute la Suisse. Véritable exposition nationale éclatée sur tout le territoire, il s’agit de former un réseau de lieux de rencontre, capable d’évoluer avec la société et les progrès techniques. Un point culminant de cette exposition est d’ailleurs prévu dans une dizaine d’années.

Le site internet, déjà existant ici, devrait également évoluer vers une plateforme où les personnes intéressées pourront présenter leurs projets NEXPO et lancer des débats. Un budget annuel de 500'000 francs est alloué à NEXPO. Il est alimenté par les dix villes initiatrices. /comm-cto