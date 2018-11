L’argent public pour soutenir les remontées mécaniques de moyenne altitude est vital

L’avenir des remontées mécaniques de Charmey s’assombrit. Les citoyens de la commune fribourgeoise de Val-de-Charmey ont refusé lundi soir une hausse de 5,2% des impôts pour pallier les déficits des remontées mécaniques.

Dans le canton de Neuchâtel, les remontées mécaniques de Buttes-La Robella bénéficient d’un soutien financier important de la part de la commune de Val-de-Travers. Il s’élève à 220'000 francs par an. Une aide assurée jusqu’en 2028 au minimum, année de la fin de la concession octroyée par l’Office fédéral des transports. A cette somme s’ajoute une aide supplémentaire de 130'000 francs par an pour la période 2016-2019. C’est dire que le soutien de la collectivité est crucial pour la survie des installations de Buttes-La Robella, dont l’exploitation serait clairement menacée sans cette manne financière. Et c’est bien ce qui risque d’arriver du côté de Charmey.