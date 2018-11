Une personne a été happée par un train mardi matin entre St-Imier et Renan. La police et les CFF ne fournissent pas davantage d’informations sur les circonstances de l’accident, pour le moment. Les trains ont été supprimés une grande partie de la matinée entre la gare imérienne et La Chaux-de-fonds. Des bus de remplacements ont été mis en place. /nme