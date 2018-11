Val-de-Travers soutient le Cameroun

L’aide au développement de Val-de-Travers en soutien à la formation au Cameroun. Appelés à choisir le projet soutenu par leur commune, les élèves de 11e année de l’école Jean-Jacques Rousseau ont plébiscité celui de formation professionnelle porté par l’association REA Suisse, active au Cameroun.

La Commune de Val-de-Travers octroie chaque année, en partenariat avec la fédération Latitude 21, un montant de 22'000 francs au titre de l’aide au développement. Deux projets sont retenus et sont départagés par les élèves de 11e année au terme d’une action pédagogique et civique menée avec leurs enseignants et la direction. /comm-mwi