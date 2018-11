Grogne chez les aînés de Val-de-Ruz

Après les jeunes et leur camp blanc, après les lecteurs et le bibliobus, ce sont les retraités qui font les frais des difficultés financières à Val-de-Ruz.

En place depuis 6 ans, la journée des aînés s’est transformée cet automne en thé dansant. Une économie de 20'000 francs pour la collectivité publique.

La nouvelle formule a eu l’heur de déplaire à plus d’une personne âgée. Elles n’ont été que 200 à prendre part à cet après-midi champêtre, contre 650 les années précédentes. Au passage, le Conseil communal a reçu une vingtaine de courriers de mécontentement et plusieurs de ses membres se sont fait interpeller dans la rue.

Le conseiller communal François Cuche reconnaît un « petit soucis de communication avec le terme thé dansant ». Plus d’un aîné lui a fait remarquer qu’à son âge, il ne dansait plus.

Si la majorité des convives a déserté cette nouvelle formule, certains, absents les années précédentes, ont profité du changement pour prendre part à la fête.

Pour l’année prochaine, les autorités vont analyser la situation et voir ce qu’il est possible de faire. « Nous reproposerons quelque chose aux personnes âgées, avec, on l’espère, une réponse positive de ces derniers », explique François Cuche. /cwi