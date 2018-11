Lucky Luke boit de l’absinthe

Lucky Luke attablé devant un verre d’absinthe dans un café parisien où entrent Rimbaud et Verlaine. Une scène à découvrir à la page 32 de l’album Un Cow-boy à Paris. Ce 80e album, sorti au début du mois, est le premier dans lequel l’homme qui tire plus vite que son ombre quitte le sol américain.

Lucky Luke se rend à Paris pour aider Auguste Bartholdi à acheminer la statue de la Liberté jusqu’aux États-Unis. Dans la capitale française, le héros rencontre des personnalités de la fin du 19e siècle, comme Victor Hugo et Claude Monet. Le scénariste Jul et le dessinateur Achdé sont attentifs aux détails. La façon de s’habiller, de boire et de manger correspond à l’époque et tout est documenté. Ainsi, on voit une cuillère à absinthe, une carafe et du sucre à côté du verre de Lucky Luke lorsqu’il est dans le café où arrivent les deux poètes. Verlaine et Rimbaud étaient connus pour consommer régulièrement de la Bleue, souvent en quantité importante. /msa