La Romandie parle urbanisme à La Chaux-de-Fonds

Imaginer un nouveau quartier, une nouvelle affectation pour un bâtiment ou une maison d’habitation… Que l’on soit architecte, urbaniste ou porteur d’un projet immobilier, les règles qui définissent ce qui est faisable et ce qui ne l’est pas sont toujours plus complexes et nombreuses.

Ce jeudi, la section romande de l’association suisse pour l’aménagement du territoire, le canton de Neuchâtel et la Ville de La Chaux-de-Fonds organisaient au musée international d’horlogerie une journée d’étude. Spécialistes, élus communaux ou citoyens se sont réunis pour s’inspirer des bonnes pratiques. /cwi