JuKeBoX Café Festival : une scène offerte aux jeunes artistes régionaux

Un nouveau festival est né dans le canton. Le JuKeBoX Café Festival s’est donné comme mission d’offrir de la visibilité et du temps de scène aux jeunes artistes de la région. La manifestation est organisée par l’association M. Harry à la Conquête du Monde qui a pour ambition de mettre en valeur et de promouvoir les arts de la scène.

« On a monté ce festival en un mois et demi ». Son directeur, Nicolas Burgat, souligne qu’il s’agit d’un événement gratuit, avec une organisation 100% bénévole. Tous les spectacles se joueront donc au chapeau et le comité annonce d’ores et déjà que tous les bénéfices de cette première édition seront réinjectés dans la suivante.

Le premier JuKeBoX Café Festival se déroule du vendredi 9 au dimanche 11 novembre, à la salle des spectacles de Peseux. /dsa





Plus d’informations et le détail du programme sur la page Facebook du festival.





Nicolas Burgat, directeur du JuKeBoX Café Festival, sur les raisons qui ont donné naissance à l'événement :