Quatre ans de prison pour le fonctionnaire des impôts

Le fonctionnaire des contributions du canton de Neuchâtel qui avait détourné quatre millions de francs entre 1999 et 2016 a été condamné hier à quatre ans de prison par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel. Le prévenu procédait à des doubles restitutions d’impôts, l’une au vrai bénéficiaire et l’autre en indiquant ses propres coordonnées bancaires, selon Arcinfo. L’argent était destiné à sa belle-famille thaïlandaise et n’a jamais été récupéré. Le fonctionnaire n’a d’ailleurs pu rembourser qu’une petite partie des montants détournés. /sma