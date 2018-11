Péréquation : Neuchâtel a le sourire

Neuchâtel peut se réjouir. Mercredi, le Conseil fédéral a arrêté les montants de la péréquation financière entre les cantons. Bonne nouvelle : en 2019, Neuchâtel touchera 172,9 millions de francs, soit 22 millions de plus que cette année.

D’une manière générale, les cantons romands bénéficiaires toucheront aussi une plus grande somme.

Vaud recevra 65,9 millions (60,9 millions en 2018), le Valais 730,2 millions (695,7 millions) et le Jura 165,7 millions (159,7 millions).

Soupe à la grimace en revanche du côté de Fribourg, qui ne recevra plus que 380,6 millions (387,1 millions en 2018). Berne touchera également moins : 1,1870 milliard (1,2724 milliard en 2018). Ce dernier reste le principal bénéficiaire de la péréquation en chiffres absolus.

Genève, canton riche, devra s'acquitter d'une facture de près de 300 millions (2 millions de plus que cette année). Côté cantons riches, c'est Zurich qui verse le plus (487,2 millions) alors que la somme par habitant est la plus haute à Zoug (2'727 francs). /ats-aju