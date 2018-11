Forces de l’ordre prises à partie à Noiraigue

Attaque à l’arme blanche lundi soir à Noiraigue. Les faits se sont produits vers 19h15 à la gare du village du Val-de-Travers. Un jeune homme de 24 ans, psychologiquement perturbé et domicilié hors canton, faisait l’objet d’un signalement par la Police bernoise. Une patrouille de la Police neuchâteloise s’est alors rendue sur place et a localisé cette personne. Lorsque les deux agents se sont approchés de l’individu lui ordonnant de montrer ses mains, ce dernier a alors exhibé deux couteaux, un dans chaque main. Malgré les injonctions répétées des policiers, le jeune homme s’est précipité sur un des deux agents qui a engagé son arme de service pour stopper l’agression. Deux coups de feu ont été tirés par la policière qui faisait l’objet de l’attaque directe. Elle a touché l’individu à la jambe et à l’abdomen. L'assaillant a ensuite été héliporté par la Rega dans un hôpital romand où il a été opéré. Son pronostic vital ne semble plus engagé. Quant aux deux agents de la Police neuchâteloise, ils n’ont pas été blessés.

Le procureur de permanence Nicolas Aubert a ouvert une procédure pénale et a entendu les gendarmes impliqués. Une cellule de soutien interne a été mise sur pied.

Par ailleurs, un appel à témoin a été lancé. Toute personne qui a eu une interaction avec le jeune homme ou qui a assisté aux événements de Noiraigue est priée de prendre contact avec la Police neuchâteloise au 032 889 90 00. L’enquête démontre que l’individu a voyagé dans des trains, notamment entre Bienne-Neuchâtel et Noiraigue. Il correspond au signalement suivant : 1m70, type européen, mince, cheveux bruns, habillé d’un pantalon foncé, d’un pull vert, d’une jaquette verte et grise, chaussé de baskets et portant un sac à dos vert militaire. /comm-jpp