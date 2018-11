Raquel a séduit le jury

Raquel remporte la 10e étape du Kids Voice Tour. La Fleurisanne de 13 ans a convaincu le jury ce samedi aux Entilles Centre à La Chaux-de-Fonds. Elle s’est illustrée en interprétant Take me to church de Hozier. Raquel assure ainsi son ticket pour la demi-finale qui aura lieu le 23 décembre à La Maladière Centre.

Depuis mardi dernier, de nombreux jeunes âgés entre 8 et 16 ans ont tenté leur chance. Dix candidats ont été sélectionnés pour la finale de ce samedi. Les troisième et deuxième places ont été attribuées respectivement à Lou, avec une interprétation de la chanson Je te promets de Johnny Hallyday, et Sara, sur les airs de Warrior de Demi Lovato.

Le Kids Voice Tour continue sa tournée jusqu'en décembre. Le public est invité à voter pour son candidat favori via le site kidsvoice ou sur Facebook. /comm-sma