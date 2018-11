La Fête des morts, tradition mexicaine incontournable, s'est invitée à Neuchâtel. Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel, en collaboration avec l'ambassade du Mexique et les associations AMEX Vaud-Neuchâtel et "Les Trois Poules", ont organisé mercredi et jeudi plusieurs événements autour de cette manifestation culturelle légendaire. Procession funèbre dans la rue, séance de grimage, projection de film, musique...

Petit coup d’œil vidéo de la soirée de jeudi. /dsa