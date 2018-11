Les assureurs dans le viseur de la gauche

Halte à l’espionnage des assurés. La gauche neuchâteloise appelle les citoyens du canton à refuser la modification de la Loi fédérale sur les assurances sociales. Le texte sera soumis au peuple le 25 novembre prochain. Le POP, Les Verts, le PS et Solidarités ont présenté leurs arguments jeudi matin devant le bureau neuchâtelois d’un assureur national. Une action symbolique pour mettre en relief leurs opinions.

De son côté, la droite réfute l’idée que trop de pouvoir serait donné aux assureurs. Le cadre légal possède assez de garde-fous.







Violation de la sphère privée

Photographes intrusifs vêtus d’imperméable mastic, chapeau mou et lunettes fumées. La mise en scène concoctée jeudi matin par la gauche neuchâteloise n’a pas laissé planer de doutes quant à ce qu’elle pense de la modification de la Loi fédérale sur les assurances sociales. Selon les partis le texte va trop loin et ne respecterait pas la sphère privée des individus. Sont notamment mis en cause, les moyens alloués aux assureurs pour surveiller leurs clients.

Pour les socialistes, il est inacceptable qu’une assurance puisse épier un assuré à l’aide d’un détective pendant une année sur une simple suspicion de fraude, ce que la police elle-même ne peut pas faire sans autorisation d’un juge. La loi laisserait aussi trop de pouvoir aux assureurs ce qui amènerait des décisions arbitraires. Florence Nater, présidente du Parti socialiste neuchâtelois :