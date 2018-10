La Faculté de droit se met en scène

La Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel se lance dans une opération séduction. Ses étudiants ont réalisé un clip pour promouvoir la journée d’informations du 6 novembre sur les masters. La vidéo tourne depuis lundi dans les transports publics de l’Arc lémanique et ça semble porter ses fruits. De nombreuses personnes ont déjà pris contact avec l’université mardi. Pour toucher un plus grand nombre d’étudiants, le clip sera diffusé dès mercredi 14 heures sur les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Twitter et Facebook. Avec cette manière décalée de communiquer, la Faculté souhaite changer l’image parfois « désuète et réactionnaire des juristes », comme l’explique Blaise Carron, le doyen de la Faculté.

La journée d’informations du 6 novembre ne concerne pas uniquement la Faculté de droit mais toute l’Université. /sma