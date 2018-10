Nouveau partenariat au Château de Boudry

Changement de fonctionnement au Château de Boudry. Pour assurer la continuité de l’exploitation de ce bâtiment historique, l’État de Neuchâtel a décidé de mettre en place une association d’exploitation. Les différents partenaires exploitant le Château ont été consultés et seront intégrés à cette association. Un poste de « coordinateur » va être créé pour assurer l’accueil et l’animation du site. Il sera bientôt mis au concours. Ainsi, les autorités espèrent assurer la pérennité de ce haut lieu vini-viticole du canton. À noter encore que l’endroit sera fermé pour effectuer ces restructurations les mois de janvier et février 2019. /comm-tho