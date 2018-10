Neuchâtel et Berne avancent en tandem

Des rendez-vous réguliers durant six mois afin de perfectionner son allemand ou son français. C’est le projet innovant des villes de Neuchâtel et de Berne.

Après une première édition réussie, les capitales cantonale et fédérale relancent leurs tandems linguistiques. Ce projet a pour but de permettre aux employés des deux villes d’améliorer leurs connaissances d’une deuxième langue nationale tout en comparant le fonctionnement administratif d’une autre commune. L’année dernière, les 27 tandems réunissant 56 participants se sont retrouvés douze fois durant un semestre. Les séances dédiées tant à l’apprentissage du français que de l’allemand duraient 90 minutes. Celles-ci étaient libres : les binômes choisissaient la date, le lieu et les thèmes qu’ils souhaitaient aborder.

Le projet initial a été développé en partenariat avec Région Capitale suisse et le Forum du bilinguisme. Le projet resserre encore un peu plus les liens entre Berne et Neuchâtel. Les deux villes ont d’ailleurs décidé de réitéré l’expérience cette année.

Une séance d’information à l’intention du personnel de la ville est prévue mercredi soir. Neuchâtel en a profité pour inviter d’autres villes alémaniques afin d’élargir, peut-être, les périmètres de rencontres des tandems. /cl-aju