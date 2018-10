Retour des mesures hivernales à La Chaux-de-Fonds

Dame météo a proposé une piqure de rappel ce week-end dans les Montagnes neuchâteloises. L’hiver est à nos portes et certaines habitudes sont à reprendre pour les habitants de La Chaux-de-Fonds. La Ville annonce le retour des mesures hivernales dès ce jeudi 1er novembre dans ses rues. Jusqu’au 15 avril, les automobilistes doivent se conformer aux restrictions de parcage de nuit, afin de permettre à la voirie d’effectuer le dégagement des 220 kilomètres de rues et les trottoirs de La Chaux-de-Fonds.

Une carte des différentes zones et les horaires à respecter est disponible sur le site internet de La Chaux-de-Fonds. Les habitants peuvent également s’abonner à l’alerte SMS via le site internet de la Ville ou alors installer l’application Nemonews pour recevoir les messages d’information qui annoncent le passage des véhicules de déneigement. Des annonces qui restent informatives et complètent la signalisation dans les rues. /comm-lre