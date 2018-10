Patrimoine horloger : à la recherche de l’atelier disparu

Le patrimoine horloger existe aussi en miniature. C’est un véritable coup de cœur qu’ont eu les organisateurs de la Biennale du patrimoine horloger qui se tient le 3 et 4 novembre à La Chaux-de-Fonds. Ils partent à la recherche d’un atelier d’horlogerie miniature qui apparaît dans une émission de la télévision suisse romande en 1962. Réalisé en 8 ans par Fritz Ducommun, cet objet de 22 cm sur 10 cm est aujourd’hui introuvable.

Les personnes qui pourraient donner des pistes sont invitées à contacter la Biennale du patrimoine horloger à l’adresse infos-lachauxdefonds@ne.ch ou au 079 842 16 70.

L'édition 2018 attend plus de 5000 visiteurs dans les Montagnes neuchâteloises, à qui seront proposés notamment 347 visites exclusives et gratuites d'ateliers et de manufactures, à La Chaux-de-Fonds et au Locle. /comm-lre