La Chaux-de-Fonds fait écran aux dangers du smartphone chez les enfants

Mettre un smartphone dans les mains d’un enfant n’est pas un acte anodin. Il peut être dangereux pour son développement langagier et social. Cette mise en garde, qui émane de nombreux spécialistes internationaux, sera relayée en novembre par la Ville de La Chaux-de-Fonds et son centre d’orthophonie.



Une campagne de communication intitulée « Moins d’écran, un jeu d’enfant », a été lancée ce lundi matin. Trois stands seront notamment organisés les prochains samedis dans les centres commerciaux de la Ville.

Pédiatres et orthophonistes de La Chaux-de-Fonds font tous le même constat depuis quelques temps maintenant : de plus en plus d’enfants en âge préscolaire souffrent de troubles de la communication, de difficultés d’attention, d’une absence de cadre, etc…

La campagne de la Ville se veut active. Une carte et d’autres panneaux explicatifs ont été mis en place pour rappeler qu’il existe des alternatives aux smartphones. Bibliothèques, places de jeux, musées, pistes de luge : une liste d’activités ludiques et gratuites a été transposée sur un plan de la Ville. /lre