Une meilleure reconnaissance de l’Arc jurassien

Le Gouvernement jurassien a accueilli en début de semaine aux Bois le Conseil d’Etat neuchâtelois. Le sujet de cette rencontre portait entre autres sur la notion même de l’Arc jurassien ainsi que sur les potentiels de coopération entre les deux cantons. Les deux exécutifs ont exprimé leur volonté de poursuivre et de développer leur collaboration. Ils souhaitent également faire reconnaître les spécificités et les atouts de l’Arc jurassien à l’échelle nationale. Le professeur Olivier Crevoisier de l’Institut de sociologie de l’Université de Neuchâtel était invité pour apporter un regard scientifique aux débats. Il a relevé l’importance des infrastructures urbaines des régions pour leur développement économique. Il recommande aussi aux cantons du Jura et de Neuchâtel de s’appuyer sur le réseau des agglomérations et de développer les activités culturelles et économiques.

Le Gouvernement jurassien et le Conseil d’Etat neuchâtelois estiment que les deux cantons ont un rôle moteur à jouer pour que l’Arc jurassien poursuive la promotion de ses atouts et pour qu’il continue d’apporter sa contribution à la prospérité de la Suisse. /ech