L'anneau d’athlétisme du Littoral illuminé pour la saison d’hiver

À partir du 31 octobre et jusqu’au 27 mars, l'anneau d’athlétisme du Littoral neuchâtelois à Colombier sera illuminé tous les mercredis soir jusqu’à 20 heures. Les amateurs de course à pied et d’athlétisme pourront maintenir leur entraînement pour préparer les courses du printemps dans de bonnes conditions. Un vestiaire et des WC sont aussi mis à disposition gratuitement des sportifs par le Syndicat intercommunal de l’anneau d’athlétisme du Littoral neuchâtelois (SIAALN). L’organisme rappelle que la piste reste toute l’année à disposition, sauf en cas de manifestation. Le terrain de football au centre de l'anneau est quant à lui fermé. À noter aussi qu'un parking est à disposition au début de la route des Longues-Raies. /comm-tho