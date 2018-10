Education : Patrick Duvanel à la tête du pôle technique

Nouveau directeur pour le pôle technique du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE).

Patrick Duvanel succèdera à Cédric Bassin qui, après avoir été nommé en 2017, a décidé de relever un nouveau défi professionnel.

Patrick Duvanel sera chargé de mener à terme la constitution du pôle technique du CPNE, une entité issue de la fusion des écoles techniques du CPLN et du CIFOM.

L’homme de 43 ans a notamment obtenu un diplôme en informatique de gestion à la HE Arc et un Master à l'IDHEAP. Il a aussi travaillé dans l’enseignement, au CIFOM et à la HE Arc, selon un communiqué publié par la Chancellerie d’Etat. /aju-comm