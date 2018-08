La HEP-BEJUNE à la mode bilingue

Une première suisse dans l’espace Berne – Jura – Neuchâtel. La Haute Ecole Pédagogique BEJUNE et son homologue germanophone de la PHBern, la Pädagogische Hochschule de Berne, ont présenté mercredi leurs cursus primaire bilingue. C’est la première fois que deux institutions de ce type mettent leur force en commun pour mettre en place un tel projet des deux côtés de la frontière linguistique.

Les étudiants démarreront la formation dans une semaine. Ils sont dix-sept – avec une majorité de francophones - à participer à cette première volée alors que le nombre de places disponibles se montait à trente. La formation se déroulera sur trois ans avec trois semestres sur le site de Delémont de la HEP-BEJUNE et les trois autres à la PHBern dans la capitale fédérale. Les futurs diplômés pourront enseigner en français et en allemand à l’école primaire, au terme du cursus. La formation est menée sous forme de projet pilote et sera évaluée dans les prochaines années en vue d’être pérennisée. /comm + fco