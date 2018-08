La Case à Chocs lève le voile sur sa programmation

La Case à Chocs fait tomber le suspense concernant sa programmation jusqu’à la fin de l’année. Le haut de l’affiche est occupé par Keziah Jones et son blufunk, alors que le jazz sera aussi à l’honneur grâce à la venue de Ryan Porter feat. The West Coast Get Down. La chanson française sera représentée par Clara Luciani. La salle de concert proposera aussi du hip-hop avec les venues de Alaclair Ensemble, Biffty et DJ Weedim ou encore Hanao.

Du côté de la musique électronique, des artistes comme Psycho Weazel avec Rodriguez Jr. et Daniel Weil seront de passage. L’affiche est complétée par Möd3rn, DJ Hell, Die Wilde Jagd, Henning Bear, Madben, Ninze et Okaxy ou encore Voiski.

La scène neuchâteloise sera bien représentée avec beaucoup de vernissages, avec notamment l’Effet Philémon, Afra Kane, Emilie Zoé et finalement Zeppo. D’autres artistes régionaux ont été inclus dans les soirées ou comme premières parties.

L’institution annonce aussi quelques adaptations dans l’organisation des week-ends. Les vendredis seront consacrés aux concerts, avec la fermeture des portes prévues à 2h du matin. Les samedis seront consacrés au clubbing. La clôture des soirées se fera alors à 5h du matin. La salle a aussi rejoint le label « We Can Dance It », qui vise à promouvoir un dance-floor sûr et égalitaire pour tous. Des actions seront mises en places durant une période pilote de septembre à décembre de cette année. /comm-tho