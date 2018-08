Prison ferme après une tentative de meurtre à La Chaux-de-Fonds

Il y a bien eu tentative de meurtre devant une discothèque de La Chaux-de-Fonds en août 2017. Le Tribunal criminel des Montagnes neuchâteloises et du Val-de-Ruz a condamné un homme lundi à une peine privative de liberté ferme de trois ans et demi.

Ce restaurateur, en conflit avec l’un de ses clients depuis quelques temps, lui avait infligé deux coups de couteau sous l’influence de l’alcool aux abords de l'établissement. La Cour a estimé, vidéo surveillance à l’appui, que l’agresseur s’était montré déterminé et avait fait preuve de sang-froid dans sa démarche. Le prévenu ayant agi sous l’effet de l’alcool, cette durée tient compte d’une diminution de la peine demandée par la défense. La tentative de lésions corporelles plaidée par l’avocat de la défense n’a en revanche pas convaincu les juges.



Par ailleurs, la Cour a également reconnu le prévenu coupable dans le cadre d’une autre affaire, où il avait menacé son ex épouse par l’intermédiaire de plusieurs SMS. Le Tribunal n’a en revanche pas retenu les voies de faits et l’étranglement tels que présentés dans l’acte d’accusation. Il existe aux yeux des juges des divergences dans le témoignage de la femme et d’une de ses filles.

Outre la peine de prison, une indémnisation de 8'000 francs pour tort moral devra également être versée par le prévenu à l’une des victimes. De même, le tribunal impose aussi un traitement ambulatoire et une mesure d’éloignement de 5 ans du prévenu vis-à-vis de sa famille. /lre