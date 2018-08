La Grande-Béroche affiche sa nouvelle identité visuelle

La jeune commune de la Grande-Béroche dévoile ce lundi sa nouvelle identité visuelle. L’initiative de la commune cherche à fédérer, rassembler les anciennes communes de Saint-Aubin-Sauges, Bevaix, Fresens, Gorgier, Vaumarcus et Montalchez, qui avaient soutenu la fusion le 27 novembre 2016. La visibilité de cette région est aussi un but central dans cette campagne. Pour cela, un nouveau logo a été créé. Sobre et incluant plusieurs clins d'œil, il sera à disposition des entreprises ou associations voulant mettre en avant leur appartenance. Les précisions de Thibaud Oberli: