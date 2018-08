Plus de 7000 spectateurs au Rock altitude festival

Le Rock altitude festival a bien vécu. Soucieux au moment d’évoquer cette 13e édition à ses débuts, les organisateurs avaient samedi soir un sourire certes fatigué, mais qui laissait transparaître une belle édition à la patinoire du Communal du Locle. Les énergiques Français d’Hyphen Hyphen ont mis un point final à la cuvée 2018 sur la grande scène avec un concert vif, sautillant et aux jeux de lumières variés et dynamiques.





Entre mercredi et samedi, quelque 7200 spectateurs ont afflué sur les hauts de la Mère Commune sur le site du festival. Les concerts ne se sont pas joués à guichets fermés, mais toutes les soirées ont bien marché. « Notre but était de faire découvrir de nouvelles choses et de ne pas se lancer dans la course aux têtes d’affiche. C’est réussi, notre public est prêt à accepter les découvertes » relevait Fabien Zennaro, le président du festival. « Un exemple ? Le concert de Mammüt ce samedi qui a fait le plein sous la tent stage. Les gens sont restés jusqu'à la fin!»





Quand on lui demande son coup de cœur, Fabien Zennaro évoque plutôt une claque. Celle de Seasick Steve jeudi soir. La performance du bluesman de 77 ans résonne d'ailleurs encore dans beaucoup d’esprits de festivaliers.





Le festival devrait se retrouver proche des chiffres noirs selon les organisateurs. Mais la satisfaction, le festival la trouve aussi dans les retours du public et dans l’enthousiasme des équipes. À ce titre, il semble qu’une réelle prise de conscience ait eu lieu en coulisses. Selon les frères Fabien et Mikaël Zennaro, de nombreux bénévoles se sont proposés pour renforcer l’équipe organisatrice du festival.





La prochaine édition aura lieu du 14 au 17 août 2019, a priori toujours sur quatre jours. Les responsables du Rock altitude pourraient d’ici là rediscuter certains aspects de la manifestation. Mais une chose est sûre : le rock n’est pas mort sur la ville du Locle. /lre