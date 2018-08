Le canton et la ville de Neuchâtel ont levé ce vendredi l’interdiction des feux dans les forêts. Les autorités soulignent que le danger d’incendie reste important et que la vigilance est de mise. Le canton rappelle qu’il est impératif de se conformer aux instructions et éventuelles interdictions des communes, qu’il faut renoncer à faire du feu en cas de vents forts et ne jamais laisser un foyer sans surveillance. La situation sera bientôt réévaluée en fonction des conditions météorologiques.