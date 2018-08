UDC neuchâteloise: Yvan Perrin disponible par principe

L’UDC neuchâteloise doit se mettre en ordre de bataille en vue des prochaines élections fédérales et mettre fin à ses querelles intestines. Le fondateur de la section cantonale et ancien élu Yvan Perrin estime que la démission du président Stephan Moser oblige les cadres du parti à remettre de l’ordre au plus vite. Yvan Perrin se tient par principe à disposition pour reprendre la présidence mais préfèrerait que la fonction revienne à un membre de la relève. Sa candidature pour un siège au conseil national reste toujours d’actualité. /gwe