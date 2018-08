La Poste soigne sa communication

Familiariser le public et la clientèle aux nombreuses offres et évolutions que propose La Poste. C’est le but d’une action baptisée « Post on Tour », des journées découvertes mises sur pied pour la première fois par le géant jaune. Ce mercredi, c’est au tour de Neuchâtel.

La Poste propose une palette de nouvelles prestations pas forcément toujours bien connues de la population. Les automates My Post 24, les points de retrait PickPost, le timbre-poste SMS ou encore l’envoi gratuit, une fois par jour via l’application PostCard Creator, d’une carte postale imagée d’une photo réalisée par vos soins.

L’opération « Post on Tour » se tient ce mercredi à la filiale de La Poste de Neuchâtel, place Numa-Droz, jusqu’à 18h. /jpp