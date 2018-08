Succès pour la 8e édition du Watt Air Jump

Les sensations fortes, on pouvait les trouver du côté de la plage de Saint-Blaise ce week-end. La 8e édition du Watt Air Jump festival a fait le plein. Environ 8'000 personnes ont fréquenté la manifestation de vendredi à dimanche. Plus d’une dizaine d’activités aquatiques, terrestres et aériennes étaient au programme, parmi lesquelles le Big Air Bag, un coussin de cascadeur sur lequel on se jette depuis une nacelle. Et de nombreux concerts ont été organisés en soirée, avec notamment Elephanz, Talisco, Mashup Superstars, Crayon, Lyre Le Temps, Da Silva et Junior Tshaka.

Cette édition donne le sourire au comité d’organisation qui planche déjà sur la prochaine édition. Elle se tiendra du 9 au 11 août 2019. /sma-msa