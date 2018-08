Pari réussi pour La Brévine et Grono

Les cyclistes de La Brévine et de Grono ont réussi l’exploit de relier ces deux villages qui ont enregistré les températures suisses les plus basses et les plus élevées. La commune neuchâteloise avait relevé -41,8 en janvier 1987 alors que le village grison a mesuré 41,5 degrés le 11 août 2003, il y a tout juste 15 ans. Pour marquer cet anniversaire, des cyclistes des deux localités se sont élancés de la Sibérie de la Suisse mercredi matin.

Ils sont arrivés en fin d’après-midi dans le village italophone grison situé à une dizaine de kilomètres au nord-est de Bellinzone. /aju-sma