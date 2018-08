Les Vuillaume, champions des courses de char à pont

Il participait à la première course de char à pont, elle, à la deuxième. Et la chance leur a souri, en ce vendredi soir : Romain et Lucia Vuillaume ont chacun fini premier de leur course, face à six concurrents.

Le sprint de Lucia

Lucia Vuillaume a fourni une performance spectaculaire: mal-placée, elle a réussi une remontée et a devancé tous ses adversaires : « Nos chevaux sont entrainés à ces courses, ils aiment ça. Ils ont vraiment bien travaillé. »

Jura versus Fribourg

Quant à Romain Vuillaume, il défiait ce soir trois invités d'honneur dans sa course... une épreuve où on se défie entre cantons et entre copains. Hasard du tirage au sort : il concourrait aux côtés de ses amis les Fribourgeois Pierre-Pascal Piccand et David Barras... Caroline Toussaint les a rencontrés, elle nous raconte :