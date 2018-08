Série d'été : Les bâtiments emblématiques du canton de Neuchâtel

Cap sur l’Ancienne poste au Locle dans le cadre de notre série d’été consacrée aux monuments historiques. Le bâtiment a été édifié entre 1855 et 1858 par l’architecte neuchâtelois Hans Rychner. L’édifice est considéré comme l’un des plus beaux hôtels de poste ancien en Suisse. Il est d’ailleurs reconnu d’intérêt national par l’Office fédéral de la culture. La bâtisse a failli disparaître avant d’être sauvée et restaurée in extremis.

Jacques Bujard, conservateur cantonal des monuments historiques :