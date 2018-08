Balade et animations pour les 20 ans de l’abri des Trois-Tilleuls

Niché entre Chaumont et Neuchâtel, l’Abri des Trois-Tilleuls est un endroit bien connu des promeneurs. Bâti comme un lieu de détente et de partage, il est devenu au fil des années un point de rencontre et de découverte. Cet été, dans le cadre des 20 ans de sa construction, la Ville de Neuchâtel et son service forestier veulent permettre à la population de découvrir la forêt neuchâteloise et de mettre en avant son entretien. L’idée est aussi de présenter les nouveaux défis que devront affronter les forestiers ces prochaines années. A cette occasion, une balade découverte est organisée le matin du 25 août, en compagnie de la conseillère communale en charge de l’environnement Christine Gaillard et du chef du service des forêts, Jan Boni