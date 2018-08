A vélo de La Brévine à Grono

Relier à vélo le village le plus froid à celui le plus chaud de Suisse. C’est le défi un peu fou que s’est lancé une équipe de cyclistes qui pédalera de La Brévine à Grono dès mercredi matin. Après des haltes à Berne, Meiringen et Andermatt, les sportifs atteindront le village grison samedi en fin de journée.

L’aventure commémore le 15e anniversaire du record de chaleur national, enregistré dans la localité du sud des Alpes le 11 août 2003 : 41,5° ! Ce sont donc 83,3 degrés qui séparent Grono de La Brévine, où une température de -41,8° a été mesurée le 12 janvier 1987. Pour les sportifs, ce sont surtout 333 kilomètres et 3'900 mètres de dénivelées positives à avaler. Avec, sur le parcours, trois cols qui font frémir tous les cyclistes : Grimsel, Furka et Gotthard.